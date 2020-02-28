Наши дамы, 2019

Экранизация романа «Сопрано» шотландского писателя Алана Уорнера, опубликованного в 1998 году, рассказывает о юных жительницах унылого городка Форт-Уильям Орле, Финуле, Аманде и их подругах. Ученицам католической школы предоставляется замечательная возможность поучаствовать в хоровом конкурсе в Эдинбурге. Героини воспользуются этим однодневным путешествием, чтобы оторваться по полной программе, ведь вечеринки, свидания и прочие соблазны большого города, где их никто не знает, манят их значительно сильнее, чем победа в певческом соревновании.