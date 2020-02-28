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Our Ladies

Наши дамы, 2019

2019 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Экранизация романа «Сопрано» шотландского писателя Алана Уорнера, опубликованного в 1998 году, рассказывает о юных жительницах унылого городка Форт-Уильям Орле, Финуле, Аманде и их подругах. Ученицам католической школы предоставляется замечательная возможность поучаствовать в хоровом конкурсе в Эдинбурге. Героини воспользуются этим однодневным путешествием, чтобы оторваться по полной программе, ведь вечеринки, свидания и прочие соблазны большого города, где их никто не знает, манят их значительно сильнее, чем победа в певческом соревновании.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 8 октября 2021
Премьера в мире 28 февраля 2020
Возраст 16+
Режиссер
Майкл Кейтон-Джонс
В ролях
Abigail Lawrie
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наши дамы 3 постера
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Наши дамы смотреть онлайн

Наши дамы
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