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Без срока давности
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Без срока давности, 1986

1986 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме
Покидая приморский город в конце второй мировой войны, эсэсовцы спрятали списки тайных агентов. Через несколько лет Сэм Пейдж, в прошлом фашистский наемник Семен Пайгин, и двое других агентов приезжают в СССР с целью розыска архива…
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в мире 30 апреля 1986
Возраст 16+
Режиссер
Эдгар Ходжикян
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Петр Глебов
Всеволод Сафонов
Всеволод Сафонов
Людмила Нильская
Людмила Нильская
Сергей Приселков
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Постер фильма Без срока давности 1 постер
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