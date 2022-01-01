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Без срока давности
Без срока давности, 1986
1986 / СССР
6.6
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Рейтинг IMDb: 6.1
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Жанр:
криминал
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О фильме
Покидая приморский город в конце второй мировой войны, эсэсовцы спрятали списки тайных агентов. Через несколько лет Сэм Пейдж, в прошлом фашистский наемник Семен Пайгин, и двое других агентов приезжают в СССР с целью розыска архива…
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6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1986
Премьера в мире
30 апреля 1986
Возраст
16+
Режиссер
Эдгар Ходжикян
В ролях
Борис Щербаков
Петр Глебов
Всеволод Сафонов
Людмила Нильская
Сергей Приселков
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