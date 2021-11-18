Плюшевый Бум!, 2021

5 причин посмотреть фильм «Плюшевый Бум!»

«Плюшевый Бум!» — детище людей, ответственных за создание главных анимационных хитов последних двадцати лет. На сей раз авторы «Смешариков» и «Фиксиков» предлагают публике абсолютно новых персонажей, которые, вероятно, появятся на экранах еще не раз. Станьте свидетелями зарождения франшизы!

Это отличный вариант для просмотра всей семьей. Помимо впечатляющей анимации, ни в чем не уступающей современным американским релизам, детей и их родителей порадует увлекательный сюжет с обилием ярких героев. Несколько дней из жизни эксцентричного вора Макса и его друзей скрасят любой вечер и подарят хорошее настроение.

В производстве «Плюшевого Бума» участвовали российские звезды озвучивания, работавшие, по меньшей мере, над сотней различных мультфильмов.

Идеальный сплав из доброго юмора и приключений, который не даст заскучать ни на минуту. И это более чем закономерно, ведь в состав сценаристов входит культовый стендап-комик, которому помогали западные авторы с внушительным послужным списком. Вместе они сумели создать историю, способную увлечь зрителей всех возрастов.

Приятное музыкальное сопровождение, удачно дополняющее красочный визуальный ряд.