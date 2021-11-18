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Плюшевый Бум! Плюшевый Бум!
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Плюшевый Бум!, 2021

2021 / Россия
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Мультфильм об оживших игрушках от создателей «Смешариков»
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Плюшевый Бум!»

«Плюшевый Бум!» — детище людей, ответственных за создание главных анимационных хитов последних двадцати лет. На сей раз авторы «Смешариков» и «Фиксиков» предлагают публике абсолютно новых персонажей, которые, вероятно, появятся на экранах еще не раз. Станьте свидетелями зарождения франшизы!

Это отличный вариант для просмотра всей семьей. Помимо впечатляющей анимации, ни в чем не уступающей современным американским релизам, детей и их родителей порадует увлекательный сюжет с обилием ярких героев. Несколько дней из жизни эксцентричного вора Макса и его друзей скрасят любой вечер и подарят хорошее настроение.

В производстве «Плюшевого Бума» участвовали российские звезды озвучивания, работавшие, по меньшей мере, над сотней различных мультфильмов.

Идеальный сплав из доброго юмора и приключений, который не даст заскучать ни на минуту. И это более чем закономерно, ведь в состав сценаристов входит культовый стендап-комик, которому помогали западные авторы с внушительным послужным списком. Вместе они сумели создать историю, способную увлечь зрителей всех возрастов.

Приятное музыкальное сопровождение, удачно дополняющее красочный визуальный ряд.

Продюсером мультфильма «Плюшевый Бум!» выступил Илья Попов, один из основателей российской ГК «Рики». Он причастен к созданию таких известных анимационных сериалов, как «Смешарики» и «Фиксики».

Илья Чернов, работавший с Поповым над «Смешариками», вновь занял место постановщика. Вторым режиссером является дебютант Илья Куприянов, прежде занимавший должность супервайзера по сборке сцен и локаций на студии «Петербург».

Идея принадлежит комику Антону Борисову, который стоял у истоков стендапа в России. За его плечами собственное шоу «Ленинградский Stand-up клуб», участие в таких телепрограммах, как «Смех без правил», «Комеди Баттл», «Убойная лига», «Большая разница» и других.

Внушительная команда сценаристов состоит не только из отечественных авторов (Татьяна Белова, Иордан Кефалиди, Александр Ким), но и зарубежных, таких как Деннис МакКой и Памела Хикки, в послужном списке которых знаменитые «Утиные истории».

Первый проект, созданный на студии «Петербург», который никак не связан с персонажами из вселенной «Смешариков».

Актеры озвучивания Ксения Бржезовская и Михаил Хрусталев до этого работали над восемью мультфильмами, включая «Смешарики. Начало», «Смешарики. Дежавю» и «Три кота».

Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывезти из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум – популярную среди детей игрушку. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин. Охота начинается!

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5 голосов
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 18 ноября 2021
Премьера в мире 18 ноября 2021
Возраст 6+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Денис Чернов
Денис Чернов
В ролях
Михаил Хрусталев
Ксения Бржезовская
Александра Борисова
Елена Шульман
Елена Шульман
Владимир Маслаков
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Плюшевый Бум! 2 постера
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Плюшевый Бум!
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за 1 рубль
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Макс – обыкновенный вор, чьей задачей является украсть уникальный рубин из храма на вершине горы. Заполучив желанный камень, герой прячет его внутри плюшевого медведя – настолько популярной игрушки, что даже во время досмотра в аэропорту таможенники не успевают их всех проверять. Планы грабителя идут под откос, когда его мишка случайно оказывается в магазине старых игрушек, а драгоценность, подтверждая древнюю легенду, оживляет обитателей этого места. Теперь помогать Максу вернуть…
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gnatali79 4 апреля 2022, 16:58
Мультик классный
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