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Мульт в кино. Выпуск №2
Мульт в кино. Выпуск №2, 2015
2015 / Россия
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Жанр:
анимация
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мало голосов
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6
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Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2015
Возраст
6+
Режиссер
Екатерина Салабай
В ролях
Екатерина Гороховская
Максим Сергеев
Мария Цветкова-Овсянникова
Елена Шульман
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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