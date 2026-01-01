Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марианна Мокшина Marianna Mokshina
Киноафиша Персоны Марианна Мокшина

Марианна Мокшина

Marianna Mokshina

Актерское амплуа
Актер озвучки, Герой фэнтези, Комедийный актёр

Популярные фильмы

ДиноСити 8.3
ДиноСити (2021)
Тима и Тома 7.2
Тима и Тома (2015)
Малышарики. День рождения 6.9
Малышарики. День рождения (2024)

Фильмография Марианна Мокшина

Жанр
Год
Малышарики. День рождения 6.9
Малышарики. День рождения Malyshariki. Den rozhdeniya
анимация, семейный 2024, Россия
Смотреть трейлер
Спорт Тоша
Спорт Тоша
детский, фэнтези 2021, Россия
ДиноСити 8.3
ДиноСити
детский 2021, Россия
Плюшевый Бум! 5.9
Плюшевый Бум! Plyushevyy Bum!
анимация, семейный 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Малышарики
Малышарики
детский, комедия 2015, Россия
Тима и Тома 7.3
Тима и Тома
детский 2015, Россия
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
95% на Rotten Tomatoes и 300 млн часов просмотров: «Хищник: Планета смерти» стал самым просматриваемым фильмом на Hulu
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше