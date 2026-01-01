Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марианна Мокшина
Marianna Mokshina
Персоны
Персоны
Марианна Мокшина
Марианна Мокшина
Marianna Mokshina
Актерское амплуа
Актер озвучки, Герой фэнтези, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
ДиноСити
(2021)
7.2
Тима и Тома
(2015)
6.9
Малышарики. День рождения
(2024)
Фильмография Марианна Мокшина
Жанр
Все
Анимация
Детский
Комедия
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2024
2021
2015
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Актриса
6
6.9
Малышарики. День рождения
Malyshariki. Den rozhdeniya
анимация, семейный
2024, Россия

Спорт Тоша
детский, фэнтези
2021, Россия
8.3
ДиноСити
детский
2021, Россия
5.9
Плюшевый Бум!
Plyushevyy Bum!
анимация, семейный
2021, Россия

Рецензия
Малышарики
детский, комедия
2015, Россия
7.3
Тима и Тома
детский
2015, Россия
