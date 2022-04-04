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Макс – обыкновенный вор, чьей задачей является украсть уникальный рубин из храма на вершине горы. Заполучив желанный камень, герой прячет его внутри плюшевого медведя – настолько популярной игрушки, что даже во время досмотра в аэропорту таможенники не успевают их всех проверять. Планы грабителя идут под откос, когда его мишка случайно оказывается в магазине старых игрушек, а драгоценность, подтверждая древнюю легенду, оживляет обитателей этого места. Теперь помогать Максу вернуть…