Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дыхание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Плюшевый Бум! Плюшевый Бум!
Киноафиша Фильмы Плюшевый Бум! Отзывы о мультфильме «Плюшевый Бум!»
Плюшевый Бум! 2021 / Россия
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Плюшевый Бум!»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Макс – обыкновенный вор, чьей задачей является украсть уникальный рубин из храма на вершине горы. Заполучив желанный камень, герой прячет его внутри плюшевого медведя – настолько популярной игрушки, что даже во время досмотра в аэропорту таможенники не успевают их всех проверять. Планы грабителя идут под откос, когда его мишка случайно оказывается в магазине старых игрушек, а драгоценность, подтверждая древнюю легенду, оживляет обитателей этого места. Теперь помогать Максу вернуть…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
gnatali79 4 апреля 2022, 16:58
Оценка
Мультик классный
4 апреля 2022, 16:58 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Небо
Небо 27 комментариев
Мой любимый враг
Мой любимый враг 3 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 43 комментария
Переводчик
Переводчик 47 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше