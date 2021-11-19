«Плюшевый Бум!»: Рецензия Киноафиши

Макс – обыкновенный вор, чьей задачей является украсть уникальный рубин из храма на вершине горы. Заполучив желанный камень, герой прячет его внутри плюшевого медведя – настолько популярной игрушки, что даже во время досмотра в аэропорту таможенники не успевают их всех проверять. Планы грабителя идут под откос, когда его мишка случайно оказывается в магазине старых игрушек, а драгоценность, подтверждая древнюю легенду, оживляет обитателей этого места. Теперь помогать Максу вернуть рубин будут игрушки, готовые пуститься в приключения и показать молодому человеку, что такое доброта.

Плюшевый Бум!

В 1995 году студия Pixar совершила революцию и продемонстрировала мечты каждого ребенка. Экранные ожившие игрушки стали настоящим феноменом кинематографа и, конечно, навсегда остались любимыми героями миллионов людей. Создатели «Плюшевого Бума!», на картину которых явно повлияла американская анимационная лента, идут по той же тропе, немного меняя правила игры. Российские игрушки становятся живыми только ночью и лишь благодаря магическому камню. И, в отличие от своих собратьев из США, они здесь вовсе не главные герои, поскольку центральной фигурой является не кто иной, как аферист Макс. Но не сравнивать «Плюшевый Бум!» с «Историей игрушек» едва ли возможно. Даже сами игрушки напоминают нам тех, кого мы уже видели на протяжении четырех частей: познакомьтесь с группой солдатиков или же, например, отважным героем с синдромом спасателя.

Любопытно, кстати, заметить, что немногое здесь говорит нам о чисто российском продукте. За исключением имен, все остальное кажется далеким от России. Впрочем, для того, чтобы рассказать простую историю детям, не обязательно делать акцент на месте и времени. Ведь в конечном итоге перед нами – рассказ о пути от эгоизма к любви к окружающим. Игрушки здесь оживают не для собственной эволюции, а для того, чтобы помочь оживить сердце главного героя. Все эти старые вещицы, валяющиеся дома у людей где-нибудь в забитых коробках, являются напоминанием о беззаботном детстве. Один из героев мультфильма – дед маленькой Юли, по совместительству, охранник магазина – в течение нескольких минут рассказывает маленькую историю каждой игрушки. Соприкасаясь с ними, персонаж вспоминает свои прошлые годы, где осталось нечто утраченное – любопытство, радость от мелочей и доброта. Пожалуй, это единственный момент, когда сами игрушки каким-то образом раскрываются перед зрителем. Короткий хронометраж в данном случае работает не на пользу мультфильму. За час и десять минут сложно прикипеть к героям и прочувствовать их переживания. По этой причине возникает ощущение, словно ты наткнулся в телевизоре на серию анимационного сериала – включиться в историю не вызывает проблем, но не покидает чувство, будто тебе забыли рассказать о прошлом этих самых людей, которые по какой-либо причине воруют или зачем-то жаждут заполучить старинный камень.

Плюшевый Бум!

«Плюшевый Бум!» – довольно неплохой вариант для просмотра со своим ребенком. Красочная картинка и динамичный сюжет может захватить внимание, но если вы старше 12 лет, то, возможно, вам стоит пойти в другой зал кинотеатра.