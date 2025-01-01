Эти два сериала Стивен Кинг сразу переключает, если видит на ТВ: а ведь хиты любят миллионы

Финал фильма «Одно целое» даже хуже «Субстанции»: объясняем со всеми спойлерами

Лучший фильм Джонни Деппа по версии Rotten Tomatoes: Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» даже не в топ-3

Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров)

После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы

«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло

Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают

«Мучительно плохо — 0/10»: Бандерас в российском кино снимался всего раз — в США фильм окрестили пародией на «Людей Икс» и Нолана

Он потерял все, а теперь его играет Брэд Питт — кто вдохновил авторов «Формулы 1»: история перекликается с реальностью

Беззубые шутки, сюжет ниже среднего: «Тачки» получат еще одно продолжение — и фанатам первых частей оно точно не понравится