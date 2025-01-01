Меню
Фильмы
Плюшевый Бум!
Трейлеры мультфильма «Плюшевый Бум!»
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Плюшевый Бум!
Трейлер
1
0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Эти два сериала Стивен Кинг сразу переключает, если видит на ТВ: а ведь хиты любят миллионы
Финал фильма «Одно целое» даже хуже «Субстанции»: объясняем со всеми спойлерами
Лучший фильм Джонни Деппа по версии Rotten Tomatoes: Джек Воробей из «Пиратов Карибского моря» даже не в топ-3
Том Харди шокировал Нолана на съемках самой сложной сцены «Начала» — чудом обошлось без увечий (и каскадеров)
После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы
«У меня нет больших надежд»: плохие новости для всех, кто ждал 4 сезон «Извне» в ближайшие месяцы — к этому все и шло
Его даже Netflix выкупал: лучшим российским фильмом о войне по версии IMDb стал давний хит НТВ — иностранцы смотрят залпом и рыдают
«Мучительно плохо — 0/10»: Бандерас в российском кино снимался всего раз — в США фильм окрестили пародией на «Людей Икс» и Нолана
Он потерял все, а теперь его играет Брэд Питт — кто вдохновил авторов «Формулы 1»: история перекликается с реальностью
Беззубые шутки, сюжет ниже среднего: «Тачки» получат еще одно продолжение — и фанатам первых частей оно точно не понравится
«Все всегда смеялись»: «Трем мушкетерам» Смехов благодарен по гроб жизни, но искренне жалеет Атос лишь об одном
