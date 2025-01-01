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Владимир Маслаков
Владимир Маслаков Vladimir Maslakov
Киноафиша Персоны Владимир Маслаков

Владимир Маслаков

Vladimir Maslakov

Дата рождения
30 апреля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия

Популярные фильмы

Настоящий 10
Настоящий (2023)
Письма к Эльзе 7.6
Письма к Эльзе (2002)
Плюшевый Бум! 5.9
Плюшевый Бум! (2021)

Фильмография Владимир Маслаков

Жанр
Год
Все 18 Фильмы 4 Сериалы 14 Актер 17 Озвучивание 1
Август
Август Avgust
драма, исторический, военный 2025, Россия
Смотреть трейлер
Настоящий 10
Настоящий
драма, криминал 2023, Россия
Сансара
Сансара
драма 2023, Россия
Судьба по книге перемен
Судьба по книге перемен
детектив 2022, Россия
Супер МЯУ
Супер МЯУ
детский 2021, Россия
Плюшевый Бум! 5.9
Плюшевый Бум! Plyushevyy Bum!
анимация, семейный 2021, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
ФиксиКИНО. Большая перемена
ФиксиКИНО. Большая перемена
анимация, детский 2021, Россия
Смотреть трейлер
Смешарики. Новый сезон
Смешарики. Новый сезон
комедия, семейный 2020, Россия
Приключения Пети и Волка
Приключения Пети и Волка
семейный 2020, Россия
Двое против смерти
Двое против смерти
мелодрама 2019, Россия
Любовь по контракту
Любовь по контракту
драма, мелодрама 2019, Россия
Кумир
Кумир
драма, мистика 2019, Россия
Три кота
Три кота
детский, приключения 2015, Россия
Смешарики. Пинкод
Смешарики. Пинкод
детский 2012, Россия
Лиговка
Лиговка
драма, криминал 2010, Россия
Янтарный барон
Янтарный барон
драма 2007, Россия
Морские дьяволы
Морские дьяволы
боевик, криминал, драма 2005, Россия
Письма к Эльзе 7.6
Письма к Эльзе Letters to Elza
драма 2002, Россия
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