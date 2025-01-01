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Владимир Маслаков
Vladimir Maslakov
Киноафиша
Персоны
Владимир Маслаков
Владимир Маслаков
Vladimir Maslakov
Дата рождения
30 апреля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Санкт-Петербург, Россия
Популярные фильмы
10
Настоящий
(2023)
7.6
Письма к Эльзе
(2002)
5.9
Плюшевый Бум!
(2021)
Фильмография Владимир Маслаков
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Военный
Детектив
Детский
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Приключения
Семейный
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Все
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2012
2010
2007
2005
2002
Все
18
Фильмы
4
Сериалы
14
Актер
17
Озвучивание
1
Август
Avgust
драма, исторический, военный
2025, Россия
Смотреть трейлер
10
Настоящий
драма, криминал
2023, Россия
Сансара
драма
2023, Россия
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Судьба по книге перемен
детектив
2022, Россия
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Супер МЯУ
детский
2021, Россия
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5.9
Плюшевый Бум!
Plyushevyy Bum!
анимация, семейный
2021, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
ФиксиКИНО. Большая перемена
анимация, детский
2021, Россия
Смотреть трейлер
Смешарики. Новый сезон
комедия, семейный
2020, Россия
Приключения Пети и Волка
семейный
2020, Россия
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Двое против смерти
мелодрама
2019, Россия
Любовь по контракту
драма, мелодрама
2019, Россия
Кумир
драма, мистика
2019, Россия
Три кота
детский, приключения
2015, Россия
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Смешарики. Пинкод
детский
2012, Россия
Реклама 18+
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Лиговка
драма, криминал
2010, Россия
Янтарный барон
драма
2007, Россия
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Морские дьяволы
боевик, криминал, драма
2005, Россия
7.6
Письма к Эльзе
Letters to Elza
драма
2002, Россия
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
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