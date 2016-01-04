Некуда бежать, 2016

Молодая девушка по имени Берд приезжает на кладбище, чтобы посетить две могилы. Там она становится свидетелем убийства и фотографирует киллера, убившего людей на похоронах. Киллер замечает Берд, но она скрывается в лесу, где находит дом человека по имени Картер. Киллер заходит в дом и стреляет в Картера, который стреляет в него в ответ. Он застревает наверху, а киллер – на первом этаже. Берд рассказывает Картеру, что случилось на кладбище и что у нее есть фотография киллера; Картер приказывает ей спрятать пленку. Наемный убийца находит фотографию Картера в военной форме. Так между героями начинается битва за выживание, в которой уцелеет только один…