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Некуда бежать Некуда бежать
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Некуда бежать, 2016

2016 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая девушка по имени Берд приезжает на кладбище, чтобы посетить две могилы. Там она становится свидетелем убийства и фотографирует киллера, убившего людей на похоронах. Киллер замечает Берд, но она скрывается в лесу, где находит дом человека по имени Картер. Киллер заходит в дом и стреляет в Картера, который стреляет в него в ответ. Он застревает наверху, а киллер – на первом этаже. Берд рассказывает Картеру, что случилось на кладбище и что у нее есть фотография киллера; Картер приказывает ей спрятать пленку. Наемный убийца находит фотографию Картера в военной форме. Так между героями начинается битва за выживание, в которой уцелеет только один…

  • Предыстория героя Томаса Джейна похожа на роль, которую он сыграл в «Карателе», где после смерти своей семьи он начинает пить и размышляет о самоубийстве.
  • Основная тема фильма – это титульное «противостояние» между добром и злом. Так, антагонист – профессиональный киллер, бесспорно злая профессия, а герой – ветеран, стереотипно благородная профессия. Убийца носит только тяжелую черную одежду, а Картер носит белую футболку. Их расположение также устанавливает их парадигму: киллер сидит внизу в темноте, а Картер остается наверху в свете, подразумевая, что Картер имеет как физическое, так и моральное превосходство над своим противником.

Ветеран войны Картер Грин живет один в деревенском доме, где он скорбит о смерти своего маленького сына. Девочка — сирота, пережившая слишком много потерь для своего юного возраста, оплакивает своих родителей в годовщину их смерти и становится свидетелем того, как профессиональный наемный убийца штурмует кладбище и убивает всех посетителей на кладбище. В ужасе девочка убегает, за ней следует убийца. В конце концов ей дальше некуда бежать и она находит убежище в фермерском доме Картера, где Картер клянется защитить ее и отомстить за убийство ее семьи.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 4 января 2016
Возраст 16+
Режиссер
Адам Аллека
В ролях
Томас Джейн
Томас Джейн
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Джоанна Дуглас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Некуда бежать 3 постера
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Некуда бежать

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