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Барбара Крэмптон
Барбара Крэмптон
Barbara Crampton
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Барбара Крэмптон
Barbara Crampton
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Дата рождения
27 декабря 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Барбары Крэмптон
Родилась 27 декабря 1958 года. Лонг Айленд, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Барбары Крэмптон
Беги, прячься, бей
боевик
2020, США
7.0
Перерождённая
ужасы
2018,
4.0
Тело
ужасы, триллер
2017, Германия / Канада
4.0
За вратами
приключения, ужасы
2016,
5.0
Мы еще здесь
ужасы
2014, США
5.0
Тебе конец!
триллер, ужасы
2013, США
7.0
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Написать
10 января 2022 13:15
Барбара Крэмптон в трейлере фильма ужасов «Жертва»
Картина сделана в атмосфере «лавкрафтовских ужасов».
Написать
8 января 2021 11:11
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