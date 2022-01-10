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Барбара Крэмптон

Barbara Crampton
Барбара Крэмптон
Барбара Крэмптон Barbara Crampton
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Дата рождения
27 декабря 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Барбары Крэмптон

Родилась 27 декабря 1958 года. Лонг Айленд, Нью-Йорк, США.

Фильмография Барбары Крэмптон
Беги, прячься, бей
Беги, прячься, бей
боевик 2020, США
7.0
Перерождённая
Перерождённая
ужасы 2018,
4.0
Тело
Тело
ужасы, триллер 2017, Германия / Канада
4.0
За вратами
За вратами
приключения, ужасы 2016,
5.0
Мы еще здесь
Мы еще здесь
ужасы 2014, США
5.0
Тебе конец!
Тебе конец!
триллер, ужасы 2013, США
7.0
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Девушка переживает страшные видения и теряет связь с реальностью в трейлере фильма ужасов «В одиночестве с тобой» Хит кинофестивалей Screamfest и Telluride Horror Show выйдет в следующем месяце.
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10 января 2022 13:15
Барбара Крэмптон в трейлере фильма ужасов «Жертва» Картина сделана в атмосфере «лавкрафтовских ужасов».
Написать
8 января 2021 11:11
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