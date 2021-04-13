«Тьма. Монстры за поворотом»: Рецензия Киноафиши

Школьный автобус с пожилым водителем и совсем небольшой группой детей следует лесной дорогой. Подростки перешучиваются и подкалывают друг друга, но внезапно на пути возникает препятствие. Водитель отправляется убрать его и возвращается в салон с приставленным к голове пистолетом. Злобный маньяк решил захватить автобус и взять детей в заложники. Но это лишь начало. Когда автобус добирается до туннеля и глохнет, в темноте появляется некое жуткое существо. И оно намного опаснее, чем злодей с пистолетом.

Фильм итальянца Алессио Лигуори с англоязычным актёрским составом в оригинале озаглавлен лаконично Shortcut — «Короткий путь». В русской локализации он получил остроумное название «Тьма: Монстры за поворотом». Те, кто смотрел знаменитый немецкий сериал Dark от Netflix, оценят иронию. Действие начнётся со сцены, в которой подросток в жёлтом дождевике бежит по лесу. Но на этом сходство двух проектов закончится. Новый фильм апеллирует совсем к другим жанрам и рассказывает другую историю.

Тьма. Монстры за поворотом

Можно сразу оговориться, что «Тьма» Лигуори получилась далеко не самым удачным фильмом, хотя и явно выигрывает у его предыдущей работы «Западня для дьявола». Для хоррора картина выглядит слишком дешёвой и тягучей, и в ней довольно мало атмосферности. А для более взрослых и серьёзных жанров она вышла попросту очень уж неуклюжей. Но, как ни странно, новую работу не стоит сразу списывать со счетов. В ней есть несколько неожиданных достоинств.

Режиссёру удаётся создать слегка стереотипную, но душевную атмосферу. Дети в автобусе, конечно, получились воплощением традиционного набора характеров: очень умная девочка, своенравный, но бесстрашный хулиган, болтливый глупец, воплощение нормальности и так далее. Но их не показывают вечно враждующим набором персонажей. Это живой коллектив, где дети шутят друг над другом, но остаются близкими. И такой ход хорошо срабатывает для восприятия основного сюжета.

Тьма. Монстры за поворотом

Тем более что сначала авторы фильма удачно запутывают зрителя. Если заранее не изучать трейлеры и описания, поначалу кажется, что «Тьма» — триллер о захвате автобуса маньяком. И в качестве такой истории картина работает очень даже хорошо. Первая треть раскрывает внутреннюю атмосферу команды и создаёт клаустрофобное ощущение небольшого пространства, ограниченного салоном автобуса. Простые съёмки лишь подчёркивают реалистичность ситуации. Увы, потом многое начинает рушиться.

Дальнейшее действие будет развиваться в других локациях. Они тоже проработаны с явной любовью, но на глобальность уже не хватает размаха – авторам остаётся только концентрироваться на основных персонажах. Хотя недостаток средств в отдельных моментах играет даже на пользу: когда зло не появляется в кадре, а таится где-то в тени, то выглядит даже страшнее. Возможно, лучше было бы его вовсе спрятать. Поскольку бояться мелькающей куклы даже подросткам явно намного труднее, чем темноты.

Тьма. Монстры за поворотом

В целом «Тьма: Монстры за поворотом» явно продолжает идеи классических ужастиков: в фильме почти ничего не показывают явно и даже не поясняют, где и когда происходит основное действие. Это просто подростковая история о страхах и опасных ситуациях. Увы, полностью раскрыть настроение авторам не удалось. Пояснение сюжета получилось слишком коротким, с бюджетом и спецэффектами проблемы, а юные актёры иногда явно переигрывают.

Но на фоне огромной популярности ностальгических хорроров про детей и у этого фильма наверняка найдутся поклонники, которые не станут придираться к простоте сюжета и недомолвкам, а просто будут наблюдать за милыми героями. Ведь те в духе старого кино ведут себя сильнее и смелее, чем можно от них ожидать на первый взгляд.