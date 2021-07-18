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Школьный автобус с пожилым водителем и совсем небольшой группой детей следует лесной дорогой. Подростки перешучиваются и подкалывают друг друга, но внезапно на пути возникает препятствие. Водитель отправляется убрать его и возвращается в салон с приставленным к голове пистолетом. Злобный маньяк решил захватить автобус и взять детей в заложники. Но это лишь начало. Когда автобус добирается до туннеля и глохнет, в темноте появляется некое жуткое существо. И оно намного опаснее, чем злодей с…