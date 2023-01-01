Монстр в лесу, 2022

Создатель и ведущий подкаста «Здравомыслящие американцы» Аллен Вульф прославился, развенчивая истории про сверхъестественное. Он циничен и откровенно насмехался над героями своего шоу, пока один из его участников не покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Раздавленный Аллен прекращает вести подкаст, но однажды получает письмо от пожилого фермера Дона. Он уверяет, что в соседнем с его домом лесу живет огромный «тысячеглазый» монстр, который убивает скот. Аллен рад свежему материалу, но фермер настаивает, чтобы ведущий пошел на охоту вместе с ним. Дон похож на сумасшедшего параноика, но вдруг чудовище реально?