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Монстр в лесу, 2022

2022 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Создатель и ведущий подкаста «Здравомыслящие американцы» Аллен Вульф прославился, развенчивая истории про сверхъестественное. Он циничен и откровенно насмехался над героями своего шоу, пока один из его участников не покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Раздавленный Аллен прекращает вести подкаст, но однажды получает письмо от пожилого фермера Дона. Он уверяет, что в соседнем с его домом лесу живет огромный «тысячеглазый» монстр, который убивает скот. Аллен рад свежему материалу, но фермер настаивает, чтобы ведущий пошел на охоту вместе с ним. Дон похож на сумасшедшего параноика, но вдруг чудовище реально?

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Тодд Гринли
В ролях
Джаспер Хаммер
Бен Холл
Бен Холл
Даниэль Плогер
Ник Баллард
Лори Каммингс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Монстр в лесу 2 постера
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Монстр в лесу
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