Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Форсаж. Китайский дрифт" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сороконожка
Киноафиша Фильмы Сороконожка
Centipede!

Сороконожка, 2004

2004 / США
3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Компания молодых парней и девушек решила провести отпуск довольно оригинально: они приехали в индийскую глушь, где находились знаменитые пещеры с удивительными подземными красотами и достопримечательностями. Спустившись в пещеру, туристы устроили праздник.

Веселье с музыкой, танцами, кострами и барбекю было в самом разгаре, когда взрыв одной из петард повлек за собой непредвиденные последствия: на большой глубине проснулись гигантские сороконожки-сколопендры, которые не захотели упустить свой шанс полакомиться человечинкой. Сороконогие принялись гоняться за людьми, а двуногие слишком поздно поняли, что надо спасать свои жизни.

3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 6 ноября 2004
Режиссер
Грегори Гиерас
В ролях
Ларри Кэйси
Маргарет Кэш
Тревор Мерфи
Джордж Фостер
Мэттью Полсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сороконожка 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Убойный монтаж
Убойный монтаж
2022, Франция, комедия
Бойся темноты
Бойся темноты
2022, Бельгия / Франция, ужасы, мистика
Related video
Узнали все: почему Аллегрова много лет вынуждена носить парик
Сын, и не один: Леонтьев впервые открыто заговорил о своих детях
«Гражданка США»: где находится Успенская после скандала с избиением
Совсем не ангелы: Лазарев выдал всю гнилую изнанку шоу-бизнеса
«Бюджет и крыша над головой»: Брухунова проговорилась, зачем вышла замуж за Петросяна
Годами нагло врет: большую ложь хитрой Ротару разоблачили при всех
Ввязался в драку: концерт Галкина обернулся громким скандалом
Виноват Васильев: российские зрители больше не увидят «Модный приговор»
Съемки в этом советском фильме едва не оборвали жизнь Варлей: спас Куравлев
Прячет страшный дефект: Малахов разделил печальную участь Вайкуле (фото)
Разделся и шокировал: народ ахнул от вида 59-летнего Зверева в плавках
Ошибся и поплатился: как Рязанов сильно обидел Высоцкого
Приложение киноафиши