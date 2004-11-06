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Постер фильма Сороконожка
3.1
Киноафиша Фильмы Сороконожка
3.1

Сороконожка

, 2004
Centipede!
США / приключения, ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Сороконожка
3.1

О фильме

Компания молодых парней и девушек решила провести отпуск довольно оригинально: они приехали в индийскую глушь, где находились знаменитые пещеры с удивительными подземными красотами и достопримечательностями. Спустившись в пещеру, туристы устроили праздник.

Веселье с музыкой, танцами, кострами и барбекю было в самом разгаре, когда взрыв одной из петард повлек за собой непредвиденные последствия: на большой глубине проснулись гигантские сороконожки-сколопендры, которые не захотели упустить свой шанс полакомиться человечинкой. Сороконогие принялись гоняться за людьми, а двуногие слишком поздно поняли, что надо спасать свои жизни.

В ролях

Ларри Кэйси
David Stone
Маргарет Кэш
Sara
Тревор Мерфи
Jake
Джордж Фостер
Dirk Doggett
Мэттью Полсон
Owen
Danielle Kirlin
Zoe
Steve Herd
Matt
Satish Sharma
Kafi
Rekha
Rekha
Anuj Gurwara
Ravi
Режиссер Грегори Гиерас
Сценарист Грегори Гиерас
Композитор Том Батой, Franco Tortora
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 6 ноября 2004
Дата выхода
6 ноября 2004 США R
MPAA R
Бюджет $500 000
Производство San Diego Films, Shoreline Entertainment, Usha Kiron Movies
Другие названия
Centipede!, Barlangi szörnyeteg, Centipede - Sie fressen dich, Fonika entoma, Mega Bugs, Skolopendra, Souterrains mortels, Mega Bugs - Sie fressen Dich!, Megabugs

Рейтинг фильма

3.1
Оцените 10 голосов
3.1 IMDb
Обновлено 8 августа 2022

Отзывы о фильме

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