Сороконожка, 2004

Компания молодых парней и девушек решила провести отпуск довольно оригинально: они приехали в индийскую глушь, где находились знаменитые пещеры с удивительными подземными красотами и достопримечательностями. Спустившись в пещеру, туристы устроили праздник.

Веселье с музыкой, танцами, кострами и барбекю было в самом разгаре, когда взрыв одной из петард повлек за собой непредвиденные последствия: на большой глубине проснулись гигантские сороконожки-сколопендры, которые не захотели упустить свой шанс полакомиться человечинкой. Сороконогие принялись гоняться за людьми, а двуногие слишком поздно поняли, что надо спасать свои жизни.