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Жанна Болотова
Жанна Болотова
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Жанна Болотова
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Дата рождения
19 октября 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Жанна Болотова
Родилась 19 октября 1941 года. Озеро Карачи, Новосибирская область, СССР (Россия).
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Фильмография Жанна Болотова
Жмурки
комедия
2005, Россия
7.0
И жизнь, и слезы, и любовь
мелодрама
1984, СССР
8.0
Опасный возраст
драма
1981, СССР
7.0
Из жизни отдыхающих
мелодрама, драма
1980, СССР
7.0
Подранки
драма
1977, СССР
7.0
Бегство мистера Мак-Кинли
фантастика
1975, СССР
6.0
Если хочешь быть счастливым
драма
1974, СССР
6.0
Молчание доктора Ивенса
фантастика
1973, СССР
6.0
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