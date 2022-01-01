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Жанна Болотова

Жанна Болотова
Жанна Болотова
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Дата рождения
19 октября 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Жанна Болотова

Родилась 19 октября 1941 года. Озеро Карачи, Новосибирская область, СССР (Россия).

Фильмография Жанна Болотова
Жмурки
Жмурки
комедия 2005, Россия
7.0
И жизнь, и слезы, и любовь
И жизнь, и слезы, и любовь
мелодрама 1984, СССР
8.0
Опасный возраст
Опасный возраст
драма 1981, СССР
7.0
Из жизни отдыхающих
Из жизни отдыхающих
мелодрама, драма 1980, СССР
7.0
Подранки
Подранки
драма 1977, СССР
7.0
Бегство мистера Мак-Кинли
Бегство мистера Мак-Кинли
фантастика 1975, СССР
6.0
Если хочешь быть счастливым
драма 1974, СССР
6.0
Молчание доктора Ивенса
Молчание доктора Ивенса
фантастика 1973, СССР
6.0
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