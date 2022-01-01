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Михаил Ножкин

Михаил Ножкин
Михаил Ножкин
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Дата рождения
19 января 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Михаил Ножкин

Фильмография Михаил Ножкин
В начале славных дел
В начале славных дел
исторический, драма 1980, Германия / СССР
7.0
Юность Петра
Юность Петра
биография, драма 1980, Германия / СССР
6.0
Мальчишку звали капитаном
Мальчишку звали капитаном
военный, драма 1973, СССР
6.0
Земля, до востребования
Земля, до востребования
драма, военный 1973, СССР
6.0
Надежда
Надежда
исторический 1973, СССР
6.0
Шельменко-денщик
Шельменко-денщик
комедия, мюзикл 1971, СССР
5.0
Освобождение: Последний штурм
Освобождение: Последний штурм
драма, военный 1971, СССР / Польша / ГДР / Италия
7.0
Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Битва за Берлин
исторический, военный 1971, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
7.0
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