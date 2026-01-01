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4 фотографии
Михаил Ножкин
Mikhail Nozhkin
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Персоны
Михаил Ножкин
Михаил Ножкин
Mikhail Nozhkin
Дата рождения
19 января 1937
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Освобождение: Последний штурм
(1971)
7.4
Освобождение: Битва за Берлин
(1971)
7.4
Мальчишку звали капитаном
(1973)
Фильмография Михаил Ножкин
5.4
Одиночное плавание
Odinochnoe plavanie
боевик, драма
1986, СССР
Онлайн
7.4
В начале славных дел
V nachale slavnykh del
исторический, драма
1980, Германия / СССР
6.9
Юность Петра
Yunost Petra
биография, драма
1980, Германия / СССР
7
Баламут
Balamut
драма, комедия
1978, СССР
7.2
Хождение по мукам
драма, исторический
1977, СССР
6.8
Финист-ясный сокол
Finist - Yasnyy sokol
фэнтези
1976, СССР
5.2
Семья Ивановых
Semya Ivanovykh
драма
1975, СССР
6.6
Надежда
Nadezhda
исторический
1973, СССР
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Фотографии Михаил Ножкин
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