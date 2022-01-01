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Михаил Ножкин
Михаил Ножкин
О персоне
Фильмография
Фотографии
Михаил Ножкин
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Дата рождения
19 января 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Михаил Ножкин
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Фильмография Михаил Ножкин
В начале славных дел
исторический, драма
1980, Германия / СССР
7.0
Юность Петра
биография, драма
1980, Германия / СССР
6.0
Мальчишку звали капитаном
военный, драма
1973, СССР
6.0
Земля, до востребования
драма, военный
1973, СССР
6.0
Надежда
исторический
1973, СССР
6.0
Шельменко-денщик
комедия, мюзикл
1971, СССР
5.0
Освобождение: Последний штурм
драма, военный
1971, СССР / Польша / ГДР / Италия
7.0
Освобождение: Битва за Берлин
исторический, военный
1971, СССР / ГДР / Польша / Италия / Югославия
7.0
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