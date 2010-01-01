Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Апокалипсис Стоунхенджа
Постер фильма Апокалипсис Стоунхенджа
Рейтинги
4.4 Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Апокалипсис Стоунхенджа

Апокалипсис Стоунхенджа

Stonehenge Apocalypse 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Группа археологов ведет раскопки возле знаменитого Стоунхенджа и обнаруживает древний механизм. В попытках понять, что это и откуда это взялось, копатели случайным образом приводят странную машину в движение. По всей Земле начинают происходить события, которые предвещают скорый конец всего сущего. Нашей планеты, к которой мы так привыкли, больше не станет.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 января 2010
Дата выхода
1 января 2010 Великобритания
12 июня 2010 США
5 февраля 2011 Франция
MPAA PG-13
Производство Cinetel Films, Reel One Pictures, Movie Central Network
Другие названия
Stonehenge Apocalypse, A Descoberta em Stonehenge, Apocalipsa de la Stonehenge, Apocalipse - O Fim do Mundo, Apocalipsis en Stonehenge, Apokalipszis itt és most, Die Stonehenge Apocalypse - Die letzten Tage der Erde, Stonehenge apokalipszis, Stonehenge apokalüpsis, Stonehenge apokalypsa, Tajemnica Stonehenge, Древнее пророчество, Стоунхендж апокалипсис
Режиссер
Пол Зиллер
В ролях
Дэвид Льюис
Питер Уингфилд
Миша Коллинз
Миша Коллинз
Колин Лоуренс
Колин Лоуренс
Адриан Холмс
Адриан Холмс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Апокалипсис Стоунхенджа
Полярная буря 3.9
Полярная буря (2009)
Ужас из недр 3.8
Ужас из недр (2011)
Скайлайн 5.0
Скайлайн (2010)
Дракула 2000 4.9
Дракула 2000 (2000)
Цельнометаллический захватчик 3.5
Цельнометаллический захватчик (2011)
Столкновение с Землей 3.7
Столкновение с Землей (2011)
Ледяная дрожь 4.3
Ледяная дрожь (2010)
Конец света 3.9
Конец света (2008)
Ужасы Лох-Несса 4.1
Ужасы Лох-Несса (2008)
Дитя с Марса 6.8
Дитя с Марса (2007)
Отладка (Дебаг) 4.2
Отладка (Дебаг) (2014)
Филадельфийский эксперимент 4.2
Филадельфийский эксперимент (2012)
Фильм находится в подборках
Фильмы про ученых-гениев: список лучших Фильмы про ученых-гениев: список лучших
Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Dr. Trousdale Говорит тот, кто обвинил космическое агентство... в сокрытии находки пришельцев на Луне.
Jacob Glaser Я никогда не говорил, что они нашли пришельцев на Луне. Это была голова робота!
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше