Группа археологов ведет раскопки возле знаменитого Стоунхенджа и обнаруживает древний механизм. В попытках понять, что это и откуда это взялось, копатели случайным образом приводят странную машину в движение. По всей Земле начинают происходить события, которые предвещают скорый конец всего сущего. Нашей планеты, к которой мы так привыкли, больше не станет.
|1 января 2010
|Великобритания
|12 июня 2010
|США
|5 февраля 2011
|Франция