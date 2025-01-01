Меню
Пересчет
Награды и номинации фильма Пересчет
Награды и номинации фильма Пересчет 2008
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
