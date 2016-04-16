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Слушание, 2016

2016 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Карьера Крэренса Томаса, верховного судьи США, оказывается под угрозой. Анита Хилл, его бывшая коллега, делает официальное заявление под присягой, обвиняя главного героя в сексуальных домогательствах. Один голос может навсегда изменить историю. В суде идет ожесточенное противостояние высокопоставленного с подачи президента чиновника и девушки, не имеющей доказательств, за исключение убедительного изложения событий. Правосудию сложно понять, на чьей стороне справедливость…

  • Политический триллер снят по мотивам реальной истории скандального разбирательства, происходившего в 1991 году.
  • Фильм был дважды номинирован на премию Эмми.
  • После того, как Анита Хилл выступила с обвинением, количество заявлений о домогательствах на рабочем месте в Америка выросло вдвое. Правительству пришлось принимать закон для урегулирования таких вопросов.
  • Уэнделл Пирс во время съемок в «Слушании» была задействована в сериале «Скандал», который также снимался по мотивам реального случая.
  • Персонаж Грега Киннера – правша, но в одном из эпизодов он подписывает бумаги левой рукой.
  • В одной из сцен видно фотокамеры современного производства с ЖК-дисплеями, которых не было во время событий, описываемых в фильме.

Политический скандал 1991 года, когда на слушании по назначению Кларенса Томаса в Верховный суд США, бывшая коллега Анита Хилл обвинила судью в сексуальном домогательстве.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 16 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Рик Фамуйива
В ролях
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Уенделл Пирс
Уенделл Пирс
Грег Киннир
Грег Киннир
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Слушание 2 постера
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Слушание

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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
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