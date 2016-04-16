Слушание, 2016

Карьера Крэренса Томаса, верховного судьи США, оказывается под угрозой. Анита Хилл, его бывшая коллега, делает официальное заявление под присягой, обвиняя главного героя в сексуальных домогательствах. Один голос может навсегда изменить историю. В суде идет ожесточенное противостояние высокопоставленного с подачи президента чиновника и девушки, не имеющей доказательств, за исключение убедительного изложения событий. Правосудию сложно понять, на чьей стороне справедливость…