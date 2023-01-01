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Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
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Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
2005 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Вся информация о мультфильме
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