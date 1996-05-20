Аладдин и король разбойников, 1996

После долгих раздумий Аладдин наконец собирается жениться на принцессе Жасмин. Несмотря на присутствие и поддержку своих друзей Джини, Ковра и Абу, он напуган и встревожен. Больше всего багдадского вора беспокоит, каким отцом он будет, потому что он никогда не знал своего отца. Но когда 40 разбойников срывают свадьбу, пытаясь украсть волшебный талисман оракула, Аладдин вовлекается в одну опасную авантюру, чтобы остановить воров и найти своего давно потерянного отца…
Все жители Аграбы дружно готовятся к величайшему празднику — вот-вот состоится долгожданная свадьба Аладдина и принцессы Жасмин! Но сначала нашему герою придется остановить легендарную шайку сорока разбойников — ведь они хотят похитить свадебный подарок — всевидящего Оракула, с помощью которого злодеи хотят отыскать и прибрать к своим рукам все сокровища мира.
Аладдину и его неразлучным друзьям — Жасмин, Абу, Коврику и весельчаку Джинну придется пережить немало приключений и найти выход из самых безвыходных ситуаций в погоне за Королем Разбойников и его удалой безжалостной шайкой.