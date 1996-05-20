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Аладдин и король разбойников Аладдин и король разбойников
Киноафиша Фильмы Аладдин и король разбойников
Aladdin and the King of Thieves

Аладдин и король разбойников, 1996

1996 / США
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После долгих раздумий Аладдин наконец собирается жениться на принцессе Жасмин. Несмотря на присутствие и поддержку своих друзей Джини, Ковра и Абу, он напуган и встревожен. Больше всего багдадского вора беспокоит, каким отцом он будет, потому что он никогда не знал своего отца. Но когда 40 разбойников срывают свадьбу, пытаясь украсть волшебный талисман оракула, Аладдин вовлекается в одну опасную авантюру, чтобы остановить воров и найти своего давно потерянного отца…

  • Сцена с джинном, утешающим принцессу Жасмин, пока Аладдин находится в плену в логове сорока разбойников, была полностью импровизирована Робином Уильямсом.
  • Среди множества трансформаций Джинна есть бабушка, явно созданная в качестве пародии на миссис Даутфайр, главную героиню одноименного фильма, которую также сыграл Робин Уильямс. Изначально этот персонаж возник как бабушка Энди Кауфмана на его знаменитом шоу в Карнеги-холле и был адаптирован для фильма.
  • Сэр Шон Коннери был выбран на роль Кассима, но из-за конфликта графика с другим фильмом он отказался от этой роли. Внешность Кассима была основана на внешности Коннери, а не на сменившем его актере озвучивания Джоне Рис-Дэвисе.
  • По сути фильм вдохновлен сказкой «Али-Баба и сорок разбойников из «1001 арабской ночи», в которой Али-Баба заменен на Аладдина.

Все жители Аграбы дружно готовятся к величайшему празднику — вот-вот состоится долгожданная свадьба Аладдина и принцессы Жасмин! Но сначала нашему герою придется остановить легендарную шайку сорока разбойников — ведь они хотят похитить свадебный подарок — всевидящего Оракула, с помощью которого злодеи хотят отыскать и прибрать к своим рукам все сокровища мира.

Аладдину и его неразлучным друзьям — Жасмин, Абу, Коврику и весельчаку Джинну придется пережить немало приключений и найти выход из самых безвыходных ситуаций в погоне за Королем Разбойников и его удалой безжалостной шайкой.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1996
Премьера в мире 20 мая 1996
Возраст 0+
Режиссер
Тэд Стоунс
В ролях
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Аладдин и король разбойников
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Спорим, вы не замечали: 8 шуток в мультфильмах из детства, которые можно осознать только с возрастом Не кривитесь, когда дети предложат в очередной раз пересмотреть их любимые мультфильмы: возможно, вы уловите там много интересных тем или вполне себе взрослых шуток 18+.
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28 июня 2022 18:19
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