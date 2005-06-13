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Tarzan II

Тарзан-2, 2005

2005 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

До того, как стать Королем Джунглей, Тарзан был неуклюжим маленьким мальчиком, пытающимся приспособиться к окружающему миру. Но однажды он совершает ошибку и тем самым подвергает риску свою семью. С этого момента Тарзан решает, что им будет безопаснее без него, и покидает тех, кого любит.

Во время своего опасного путешествия Тарзан знакомится с загадочным Зугором — самым могущественным представителем тех мест. Будучи вместе, Тарзан и Зугор понимают, что быть разными не так уж и плохо, а друзья и семья — две самые главные ценности на свете.

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 13 июня 2005
Премьера онлайн 24 марта 2020
Премьера в мире 13 июня 2005
Возраст 6+
Режиссер
Брайан Смит
В ролях
Харрисон Чад
Джордж Карлин
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Рон Перлман
Рон Перлман
Эстель Харрис
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Тарзан-2 2 постера
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Тарзан-2
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