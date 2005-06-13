Тарзан-2, 2005

До того, как стать Королем Джунглей, Тарзан был неуклюжим маленьким мальчиком, пытающимся приспособиться к окружающему миру. Но однажды он совершает ошибку и тем самым подвергает риску свою семью. С этого момента Тарзан решает, что им будет безопаснее без него, и покидает тех, кого любит.



Во время своего опасного путешествия Тарзан знакомится с загадочным Зугором — самым могущественным представителем тех мест. Будучи вместе, Тарзан и Зугор понимают, что быть разными не так уж и плохо, а друзья и семья — две самые главные ценности на свете.