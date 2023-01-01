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Лило и Стич 2: Большая проблема Стича Лило и Стич 2: Большая проблема Стича
Киноафиша Фильмы Лило и Стич 2: Большая проблема Стича Лило и Стич 2: Большая проблема Стича, 2005: актеры и роли
Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch Лило и Стич 2: Большая проблема Стича 2005 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Лило и Стич 2: Большая проблема Стича, 2005: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Энтони Леондис Энтони Леондис Tony Leondis Майкл ЛаБаш Michael LaBash
В ролях
Крис Сандерс Крис Сандерс Chris Sanders Дакота Фаннинг Дакота Фаннинг Dakota Fanning Тиа Каррере Тиа Каррере Tia Carrere Дэвид Огден Стайерз David Ogden Stiers
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