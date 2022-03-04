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Белые люди не умеют прыгать Белые люди не умеют прыгать
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White Men Can't Jump

Белые люди не умеют прыгать, 1992

1992 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Действие фильма переносит нас на раскаленный асфальт баскетбольных площадок Лос-Анджелеса. Идет игра – игра на деньги. А там где деньги всегда найдется место парочке жуликов, готовых обмануть доверчивого лоха.

Билли, шулер от баскетбола, беззастенчиво пользуется общепринятым мнением, что белый не может играть в баскетбол, не может прыгать. Все складывается отлично, до тех пор пока не приходит время расплачиваться с долгами, наделанными еще в университете. Нужно срочно собрать кругленькую сумму, а в одиночку это проблематично.

К этой проблеме присоединяется еще одна, Сидней – чернокожий мошенник. Звезда уличного баскетбола. Похититель женских сердец.

Между двумя игроками завязывается нешуточная борьба за звание лучшего баскетболиста, ловеласа, самого удачливого кидалы. Борьба идет до тех пор, пока они не понимают, что в паре можно заработать гораздо больше денег, чем по одиночке.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 26 марта 1992
Возраст 16+
Режиссер
Рон Шелтон
Рон Шелтон
В ролях
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Рози Перес
Рози Перес
Тайра Феррелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Белые люди не умеют прыгать 2 постера
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Белые люди не умеют прыгать
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рэпер Джек Харлоу сыграет в ремейке фильма «Белые люди не умеют прыгать» В оригинале отметились Уэсли Снайпс и Вуди Харрельсон.
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4 марта 2022 16:23
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