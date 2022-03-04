Белые люди не умеют прыгать, 1992

Действие фильма переносит нас на раскаленный асфальт баскетбольных площадок Лос-Анджелеса. Идет игра – игра на деньги. А там где деньги всегда найдется место парочке жуликов, готовых обмануть доверчивого лоха.

Билли, шулер от баскетбола, беззастенчиво пользуется общепринятым мнением, что белый не может играть в баскетбол, не может прыгать. Все складывается отлично, до тех пор пока не приходит время расплачиваться с долгами, наделанными еще в университете. Нужно срочно собрать кругленькую сумму, а в одиночку это проблематично.

К этой проблеме присоединяется еще одна, Сидней – чернокожий мошенник. Звезда уличного баскетбола. Похититель женских сердец.

Между двумя игроками завязывается нешуточная борьба за звание лучшего баскетболиста, ловеласа, самого удачливого кидалы. Борьба идет до тех пор, пока они не понимают, что в паре можно заработать гораздо больше денег, чем по одиночке.