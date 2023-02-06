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Киноафиша Новости Ремейк фильма «Белые люди не умеют прыгать» получил первый тизер

Ремейк фильма «Белые люди не умеют прыгать» получил первый тизер

6 февраля 2023 13:49
Ремейк фильма «Белые люди не умеют прыгать» получил первый тизер

Новая версия баскетбольной комедии с Вуди Харрельсоном и Уэсли Снайпсом также обзавелась и датой премьеры.

Студия 20th Century выпустила дебютный тизер ремейка культовой комедии «Белые люди не умеют прыгать», в которой роли Вуди Харрельсона и Уэсли Снайпса сыграли рэпер Джек Харлоу и Синква Уоллс («Няня»). В представленном 30-секундном ролике знакомят с центральными персонажами, которые, как и полагается, совершенно не похожи друг на друга, а в концовке видео они забавно спорят о том, кто является величайшим режиссером современности — Пол Томас Андерсон или Спайк Ли. По мнению героя Харлоу, последний не может быть таковым в принципе, потому что он не болеет за команду «Нью-Йорк Никс».

Оригинальный фильм 1992 года повествует о паре уличных баскетболистов-жуликов — это Билли Хойл (Харрельсон), который беззастенчиво пользуется массовым предубеждением о способности белых играть на уровне темнокожих, и звезда уличных площадок Сидней Дин (Снайпс). Сначала герои горячо соперничают друг с другом, но потом объединяются, чтобы работать вместе.

Снял ремейк клипмейкер Чарльз Кидд II, также известный под творческим псевдонимом Калматик. Недавно он дебютировал в полнометражно кино, сняв новую версию комедии «Домашняя вечеринка». Сценарий написали Кенья Беррис («Что за люди») и Дуг Холл («Черная комедия»). В основной актерский состав также вошли Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»), Лэнс Реддик («Джон Уик»), Тейяна Тейлор («Поездка в Америку 2») и Тамера Киссен («Домашняя вечеринка»).

Премьера состоится 19 мая эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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