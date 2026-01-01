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Постер фильма Высшая лига
7.3
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7.3

Высшая лига

, 1989
Major League
США / спорт, комедия / 18+
Постер фильма Высшая лига
7.3

О фильме

Профессиональный бейсбол — это серьёзный бизнес. Посмотрим, насколько сможет повредить этой серьёзности команда редкостных остолопов из «Высшей лиги».

Итак, что у нас имеется? Самая худшая команда, которую только можно себе представить! Хулиганистый питчер с супермощным броском и постоянными проблемами с законом; потрёпанный кэтчер-ветеран с больными коленями, и ещё двое — один из них беспокоится лишь о том, как он выглядит, а другой — быстро бегает, но бестолково играет.

Этих и других «ассов большого спорта» нанимают в команду «Кливлендские индейцы». Новая владелица этой «команды-мечты» страстно хочет перебраться в Майами, но для этого ей позарез нужен проигрыш наших бедовых бейсболистов.

Кажется, что тщательно подобранная команда образцовых неудачников легко и успешно справится с такой пустяковой задачей, но не тут то было! Наши горе-игроки решили биться «до последнего» и попасть в высшую лигу! Играем в мяч по-настоящему, ребята!

В ролях

Том Беренджер
Том Беренджер
Джейк Тейлор
Чарли Шин
Чарли Шин
Рик Вон
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен
Роджер Дон
Маргарет Уиттон
Rachel Phelps
Рене Руссо
Рене Руссо
Lynn Wells
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Уилли Мэйс Хейс
Джеймс Гаммон
Джеймс Гаммон
Лу Браун
Чарльз Сайферс
Charlie Donovan
Челси Росс
Эдди Харрис
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Педро Серрано
Режиссер Дэвид С. Уорд
Сценарист Дэвид С. Уорд
Композитор Джеймс Ньютон Ховард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 16 февраля 1989
Дата выхода
7 апреля 1989 Россия 16+
3 августа 1989 Австралия
13 мая 1989 Бразилия
21 сентября 1989 Великобритания
7 февраля 1990 Германия
16 февраля 1989 Дания
7 апреля 1989 Казахстан
6 апреля 1989 США
7 апреля 1989 Украина
7 ноября 1989 Франция
5 октября 1989 Швеция
MPAA R
Бюджет $11 000 000
Сборы в мире $49 797 487
Производство Paramount Pictures, Morgan Creek Entertainment, Mirage Enterprises
Другие названия
Major League, Die Indianer von Cleveland, Pallo hukassa, Prva liga, Высшая лига, A nagy csapat, Birinci Takım, Blåst på bollen, Böyük liqa, Det skøre hold, Garra de Campeões, Les Indians, Liga Leumit, Ligas mayores, Ligue majeure, Major League - La squadra più scassata della lega, Major liiga, O Ano Louco dos Índios, Oliy liga, Pierwsza liga, Risas Y Triunfos, Slå til!, To megalo favori, Una mujer en la liga, Värsta gänget, Το μεγάλο φαβορί, Висшата лига, Вища ліга, Жоғарғы лига, メジャーリーグ, 大聯盟, メジャーリーグ：1989

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
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саундтрек фильма Высшая лига

Цитаты

Pedro Cerrano Биты больные. Я не могу попасть по крутому мячу. По прямому бью очень хорошо. Крутой — биты боятся. Я прошу Джобу прийти, страх с бит снять. Я предлагаю ему сигару, ром. Он придёт.
Eddie Harris Знаешь, может, стоит подумать о том, чтобы принять Иисуса Христа как Спасителя, вместо того чтобы с этой фигнёй возиться.
Roger Dorn Чёрт, Харрис.
Pedro Cerrano Иисус, он мне очень нравится, но с крутящимся он не поможет.
Eddie Harris Ты хочешь сказать, что Иисус Христос не может попасть по крутому мячу?

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