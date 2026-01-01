Профессиональный бейсбол — это серьёзный бизнес. Посмотрим, насколько сможет повредить этой серьёзности команда редкостных остолопов из «Высшей лиги».

Итак, что у нас имеется? Самая худшая команда, которую только можно себе представить! Хулиганистый питчер с супермощным броском и постоянными проблемами с законом; потрёпанный кэтчер-ветеран с больными коленями, и ещё двое — один из них беспокоится лишь о том, как он выглядит, а другой — быстро бегает, но бестолково играет.

Этих и других «ассов большого спорта» нанимают в команду «Кливлендские индейцы». Новая владелица этой «команды-мечты» страстно хочет перебраться в Майами, но для этого ей позарез нужен проигрыш наших бедовых бейсболистов.

Кажется, что тщательно подобранная команда образцовых неудачников легко и успешно справится с такой пустяковой задачей, но не тут то было! Наши горе-игроки решили биться «до последнего» и попасть в высшую лигу! Играем в мяч по-настоящему, ребята!