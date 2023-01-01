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Белые люди не умеют прыгать
Белые люди не умеют прыгать, 1992: актеры и роли
White Men Can't Jump
Белые люди не умеют прыгать
1992 / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Белые люди не умеют прыгать, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рон Шелтон
Ron Shelton
В ролях
Уэсли Снайпс
Wesley Snipes
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Рози Перес
Rosie Perez
Тайра Феррелл
Tyra Ferrell
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