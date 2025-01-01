Отличник и фантазер Витя, пишущий роман из жизни апачей, и неистощимый на выдумки дядя Аркадий, завсегдатай винных магазинов, случайно познакомились в трамвае и сразу осознали необходимость друг в друге. И теперь жизнь дяди Аркадия обрела смысл - и он даже устроился на работу...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 15 минут
Год выпуска1983
Премьера в мире10 октября 1983
Дата выхода
10 октября 1983
СССР
ПроизводствоGosteleradio USSR, Мосфильм
Другие названия
Vitya Glushakov, drug Apachey, Витя Глушаков - друг апачей, Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches