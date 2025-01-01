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Постер фильма Витя Глушаков - друг апачей
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Киноафиша Фильмы Витя Глушаков - друг апачей

Витя Глушаков - друг апачей

Vitya Glushakov, drug Apachey 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Отличник и фантазер Витя, пишущий роман из жизни апачей, и неистощимый на выдумки дядя Аркадий, завсегдатай винных магазинов, случайно познакомились в трамвае и сразу осознали необходимость друг в друге. И теперь жизнь дяди Аркадия обрела смысл - и он даже устроился на работу...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 10 октября 1983
Дата выхода
10 октября 1983 СССР
Производство Gosteleradio USSR, Мосфильм
Другие названия
Vitya Glushakov, drug Apachey, Витя Глушаков - друг апачей, Vitya Glushakov - A Friend of the Apaches
Режиссер
Геральд Бежанов
В ролях
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Андрей Юрицын
Катя Симонова
Володя Лизунов
Роман Долгов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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