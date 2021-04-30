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Андрей Борисов
Андрей Борисов
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Андрей Борисов
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Дата рождения
28 ноября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Андрей Борисов
Родился 28 ноября 1951 года. Кобяйский улус, Сибирь.
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Фильмография Андрей Борисов
Честный развод
комедия
2021, Россия
4.0
Виктория
комедия, спорт, семейный
2020, Россия
6.0
Командир Полярной звезды
драма
2016, Россия
0.0
Тайна Чингис Хаана
драма, исторический
2008, Россия / Монголия / США
5.0
По велению Чингис Хаана
приключения, боевик
2008, Россия / Монголия
0.0
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Агата Муцениеце делает из Александра Робака звезду стендапа в первом трейлере комедии «Честный развод»
Премьера фильма намечена на конец 2021 года.
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30 апреля 2021 16:23
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