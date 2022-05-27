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Киноафиша Персоны Максим Щеголев

Максим Щеголев

Максим Щеголев
Максим Щеголев
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Дата рождения
20 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Воронеж, СССР (Россия)
Рост
189 см
Биография Максима Щеголева

Максим Валерьевич Щеголев появился на свет 20 апреля 1982 года в Воронеже. Мама будущего актера была медиком, отец – инженером и военнослужащим. После школы Максим стал студентом Воронежской государственной академии искусств, где получил актерское образование. В начале нулевых поступил в столичный ГИТИС. Еще на первом курсе вошел в состав труппы московского «Театра Луны». Снимался в эпизодах популярных сериалов, таких как «Моя прекрасная няня» или «Московская сага». Первую большую роль актер сыграл в детективно-драматической картине «Молодые и злые». Запомнился российским зрителям, воплотив образ тренера в популярном спортивном сериале «Молодежка».

Последнее обновление информации: 27.05.2022

Фильмография Максима Щеголева
Виктория
Виктория
комедия, спорт, семейный 2020, Россия
6.0
Второе дыхание: на рубеже атаки
Второе дыхание: на рубеже атаки
приключения, военный 2008, Россия
0.0
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