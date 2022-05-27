Максим Валерьевич Щеголев появился на свет 20 апреля 1982 года в Воронеже. Мама будущего актера была медиком, отец – инженером и военнослужащим. После школы Максим стал студентом Воронежской государственной академии искусств, где получил актерское образование. В начале нулевых поступил в столичный ГИТИС. Еще на первом курсе вошел в состав труппы московского «Театра Луны». Снимался в эпизодах популярных сериалов, таких как «Моя прекрасная няня» или «Московская сага». Первую большую роль актер сыграл в детективно-драматической картине «Молодые и злые». Запомнился российским зрителям, воплотив образ тренера в популярном спортивном сериале «Молодежка».

Последнее обновление информации: 27.05.2022