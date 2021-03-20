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Айнбо – смелая юная охотница, живущая со своим племенем в дебрях Амазонии. Отваги ей не занимать, она хочет стать лучшей охотницей в поселении, очень много тренируется, но пока получается не очень: то зверь убежит, то она сама попадёт в свою же ловушку. Дела у племени и так не очень. Тотемные покровители его покинули, люди остались без поддержки высших сил, да и старые вожди не молодеют. В опасности оказывается не только сообщество, но и вся сельва: лес находится под угрозой…