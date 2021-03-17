«Айнбо. Сердце Амазонии»: Рецензия Киноафиши

Айнбо – смелая юная охотница, живущая со своим племенем в дебрях Амазонии. Отваги ей не занимать, она хочет стать лучшей охотницей в поселении, очень много тренируется, но пока получается не очень: то зверь убежит, то она сама попадёт в свою же ловушку. Дела у племени и так не очень. Тотемные покровители его покинули, люди остались без поддержки высших сил, да и старые вожди не молодеют. В опасности оказывается не только сообщество, но и вся сельва: лес находится под угрозой вырубки.

Плод совместного труда латиноамериканских и нидерландских кинематографистов, конечно, трудно назвать очень оригинальным мультфильмом. По своей сути это традиционное путешествие в неведомую даль за важной целью, осуществляемое смелым, но довольно бестолковым героем – сюжет абсолютно архетипический и фольклорный. В ходе этого странствия по лесам Амазонии главная героиня найдёт в себе новые силы и поймёт, что многое из того, что она считала слабостью, можно преобразовать в силу. Режиссёрский тандем перуанца Хосе Селады и немца Рихарда Клауса, кажется, и не пытался быть оригинальным.

Айнбо. Сердце Амазонии

«Айнбо» восходит не только к древнейшим сюжетам, но и к актуальной современной мультипликации. Подобно тем же мультикам от Pixar, через непривычный быт и устройство мира нам говорят об общечеловеческих ценностях. Конечно, этому мультфильму очень далеко до проектов американской анимационной компании: не хватает и полёта фантазии, и изобретательности, и изысканности. Но всё же простой сюжет про приключение в картине рассказан довольно интересно.

Большое внимание уделяется красочному миру Амазонии: животным, которые обитают в этих бескрайних лесах, быту племени амазонских индейцев и их мистическим верованиям. Вообще устои латиноамериканских индейцев – интересный и мало разработанный в кино пласт культуры. Радует, что всё это стало попадать на большие экраны. Кстати, упомянутый выше Селада в следующем году планирует выпустить мультфильм «Кайяра» о девушке из племени инков.

Айнбо. Сердце Амазонии

Конечно, мир сельвы показан куда более доброжелательным, чем он есть. В реальном бассейне Амазонки всё вокруг норовит тебя убить, мир «Айнбо», конечно, более детский, менее страшный, хотя героям предстоит встретиться с немалым количеством угроз. Лучшее, что есть в фильме, – волшебные помощники Айнбо: тапир Вака и броненосец Дилло. Амазонская фауна вообще достойна многократного изображения в анимации – столько там замечательных и колоритных героев. Вака и Дилло отвечают за юмор в фильме, и они наверняка понравятся юным зрителям – это обаятельные и харизматичные персонажи, пускай и нелепые.

В итоге мы получаем не очень изобретательное и очевидно вторичное, но красочно сделанное кино с очаровательными персонажами и относительно интересным сюжетом в неординарных декорациях лесов Амазонии. Если вы когда-либо хотели там оказаться, «Айнбо» подарит вам немало приятных минут. Также яркий и милый мультфильм может понравиться зрителям с детьми – как маленькими, так и постарше.