В ролях
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Чан Джэ-хён
Сценарист
Kang Full, Чан Джэ-хён
Композитор
Ким Тхэсон
Детали фильма
Страна
Южная Корея
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
30 мая 2019
Премьера в мире
20 февраля 2019
Дата выхода
|20 февраля 2019
|Южная Корея
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Сборы в мире
$17 607 783
Производство
CJ E&M Film Financing & Investment Entertainment & Comics, CJ Entertainment, Filmmaker R&K
Другие названия
Sabaha, Svaha: The Sixth Finger, Сваха, O Mistério das Garotas Perdidas, Svaha: Al șaselea deget, Svaha: Ο εξαδάκτυλος, サバハ, 娑婆訶, สวาหะ: ศรัทธามืด, Svaha - El sexto dedo, Svaha the Sixth Finger