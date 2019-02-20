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Постер фильма Сваха
6.3
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6.3

Сваха

, 2019
Sabaha
Южная Корея / детектив, триллер / 18+
Постер фильма Сваха
6.3

О фильме

Пастор Пак расследует происшествия, связанные с религиозной организацией.

В ролях

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Pastor Park
Пак Чон-мин
Пак Чон-мин
Jeong Na-han
Мин Танака
Nechoongtenpa
Чон Джин-ен
Чон Джин-ен
Chief Hwang
Чин Сон-гю
Чин Сон-гю
Monk Hae-an
Чи Сын-хён
Kim Cheol-jin
Хван Джон-мин
Хван Джон-мин
Ю Джи-тхэ
Ю Джи-тхэ
Kim Dong-soo
Ли Джэ-ин
Geum-hwa
Пак Чи-хван
Пак Чи-хван
Jang-suk
Ли Дэвид
Yo Sub
Юн Гён-хо
Cattle shed owner
Режиссер Чан Джэ-хён
Сценарист Kang Full, Чан Джэ-хён
Композитор Ким Тхэсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 30 мая 2019
Премьера в мире 20 февраля 2019
Дата выхода
20 февраля 2019 Южная Корея
Сборы в мире $17 607 783
Производство CJ E&M Film Financing & Investment Entertainment & Comics, CJ Entertainment, Filmmaker R&K
Другие названия
Sabaha, Svaha: The Sixth Finger, Сваха, O Mistério das Garotas Perdidas, Svaha: Al șaselea deget, Svaha: Ο εξαδάκτυλος, サバハ, 娑婆訶, สวาหะ: ศรัทธามืด, Svaha - El sexto dedo, Svaha the Sixth Finger

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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