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О Дэ-хван
О Дэ-хван Oh Dae-hwan
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О Дэ-хван

Oh Dae-hwan

Дата рождения
5 июля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Биография О Дэ-хван

Родился 5 июля 1979 года. Южная Корея.

Популярные фильмы

Красная манжета 8.2
Красная манжета (2021)
Господин Планктон 8.0
Господин Планктон (2024)
История леди Ок 7.9
История леди Ок (2024)

Фильмография О Дэ-хван

Тайный аудит
Тайный аудит
мелодрама, комедия 2026, Южная Корея
Детективный салон 7.1
Детективный салон
драма, комедия, детектив, дорама 2025, Южная Корея
Моя беспокойная звезда 6.5
Моя беспокойная звезда
драма, комедия, мелодрама, дорама 2025, Южная Корея
Господин Планктон 8
Господин Планктон
драма, мелодрама, мини-сериал, дорама 2024, Южная Корея
История леди Ок 7.9
История леди Ок
драма, мелодрама, исторический, дорама 2024, Южная Корея
Мститель: Игра на выживание 7.3
Мститель: Игра на выживание Beterang 2
боевик, детектив, триллер, криминал 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Пожарный 6.4
Пожарный Sobanggwan
боевик 2024, Южная Корея
В теле убийцы 7
В теле убийцы Devils
криминал, ужасы, триллер 2023, Южная Корея
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Новости о О Дэ-хван
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