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О Дэ-хван
Oh Dae-hwan
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О Дэ-хван
О Дэ-хван
Oh Dae-hwan
Дата рождения
5 июля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография О Дэ-хван
Родился 5 июля 1979 года. Южная Корея.
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8.2
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(2024)
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8
Господин Планктон
драма, мелодрама, мини-сериал, дорама
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История леди Ок
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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криминал, ужасы, триллер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Новости о О Дэ-хван
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