Избави нас от лукавого
–
Бывший оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам сейчас зарабатывает на жизнь, работая наемным убийцей уже целых 9 лет. После того, как он успешно завершил последнее задание - убийство главы клана якудза, он планировал покинуть этот мир и начать новую жизнь в Панаме. Однако его планы рушатся, когда он узнаёт, что его бывшую девушку убили. Более того, выясняется, что у него была маленькая дочь, которую недавно похитила няня ребенка. Раскрывшись истинной сущностью, он решает использовать все свои связи и навыки, чтобы отыскать ребенка и вернуть его в безопасность.
В это же время он сталкивается с угрозой со стороны известного своей жестокостью киллера, который жаждет отомстить за смерть своего брата - главы якудза. Теперь Ин-наму придется сразиться с двумя могущественными силами - одна из которых стремится уничтожить его, а другая - отнять у него последнюю надежду на семейное счастье. Ин-наму придется использовать всех свои опыт и смекалку, чтобы спасти дочь и выжить в этой смертельной игре.
Авторизация по e-mail