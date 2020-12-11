Меню
Избави нас от лукавого - дублированный трейлер
Избави нас от лукавого. Дублированный трейлер

Избави нас от лукавого. Дублированный трейлер

Дата публикации: 12 ноября 2020
Избави нас от лукавого – Бывший оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам сейчас зарабатывает на жизнь, работая наемным убийцей уже целых 9 лет. После того, как он успешно завершил последнее задание - убийство главы клана якудза, он планировал покинуть этот мир и начать новую жизнь в Панаме. Однако его планы рушатся, когда он узнаёт, что его бывшую девушку убили. Более того, выясняется, что у него была маленькая дочь, которую недавно похитила няня ребенка. Раскрывшись истинной сущностью, он решает использовать все свои связи и навыки, чтобы отыскать ребенка и вернуть его в безопасность. В это же время он сталкивается с угрозой со стороны известного своей жестокостью киллера, который жаждет отомстить за смерть своего брата - главы якудза. Теперь Ин-наму придется сразиться с двумя могущественными силами - одна из которых стремится уничтожить его, а другая - отнять у него последнюю надежду на семейное счастье. Ин-наму придется использовать всех свои опыт и смекалку, чтобы спасти дочь и выжить в этой смертельной игре.
dotaspb87 11 декабря 2020, 17:07
Оценка
Хороший боевик. Отличные драки в стиле олд боя, качественный злодей, динамичный сюжет. Чем то похож на лиона. Рекомендую для просмотра 7.5 из 10
11 декабря 2020, 17:07
7.0 Избави нас от лукавого
Избави нас от лукавого боевик, криминал, триллер, 2020, Южная Корея
