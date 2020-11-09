«Избави нас от лукавого»: Рецензия Киноафиши

Наемный убийца Ин-нам (Хван Джон-мин) выполнил последнее дело – убил лидера клана якудза, после чего решил отойти от дел и уехать в Панаму. Однако просто так уйти на пенсию у него не получается. Его бывшую девушку убили, а ее дочку похитили. Ин-нам отправляется на поиски, но ситуация осложняется тем, что он сам теперь цель. Брат убитого им якудза намерен найти Ин-нама и отомстить. Цепочка событий приводит обоих героев в Таиланд.

«Избави нас от лукавого» сочетает в себе две типичные черты азиатского кино. Вернее, азиатского и корейского. От традиционного азиатского боевика фильм заимствует отточенную постановку боевых сцен, бескомпромиссную кровавость и мрачную атмосферу. В то же время «Избави нас от лукавого» не только про взрывы и драки.

Избави нас от лукавого

Эта картина – второй режиссерский опыт Хон Вон-чхана. За первый – «Офис» – он был номинирован на «Золотую камеру» в Каннах. До этого Вон-чхан зарекомендовал себя как сценарист, в том числе написал в соавторстве «Преследователя» – важный корейский триллер эпохи до «Паразитов». Преследование – ключевой мотив творчества автора, на нем и построен этот боевик. Маньяк Рэй (Ли Джон-джэ) ищет Ин-нама, последний, в свою очередь, пытается спасти девочку, украденную торговцами людьми.

Колорита добавляет то, что оба исполнителя не совсем попадают в жанровый шаблон. Ин-нам скорее похож на дорожного регулировщика, чем на хладнокровного киллера (про эту непохожесть ему несколько раз говорят), а Рэй малость манерен для якудза, но, когда доходит до дела, лучше не стоять у них на пути.

Отметим, что методы достижения целей у отбитого маньяка и вроде как благородного киллера схожие – пытки, насилие, еще раз пытки. Несмотря на свое новозаветное название, мораль фильма откуда-то из древнейших времен, где око за око, а то и хуже.

Избави нас от лукавого

Хватает здесь и традиционной социальности. Вместе с героями мы опустимся на самое дно общества, увидим жуткий и мрачный мир торговцев органами, якудза и продажных политиков.

Ну а с неотъемлемой частью боевика, экшеном, здесь всё в порядке. Темп фильма не такой, как, например, у «Рейда» или «Джона Уика». Вязкое и медлительное повествование внезапно прерывается моментами взрывного (иногда в прямом смысле) действия, а амуниция героев усложняется к концовке: изначально они пользуются только холодным оружием, но трудность поставленных задач вынудит их перейти на огнестрел. В боевых сценах «Избави нас от лукавого» больше похож на названные выше эталоны жанра: боевые эпизоды быстрые, педантично продуманные, эффектно снятые.

«Избави нас от лукавого» хорошо прошел в корейском прокате, несмотря на пандемию. Есть мнение, что и в российском прокате фильм найдет своего зрителя – любителя бескомпромиссных, суровых боевиков и красочного экшена.

Пётр Волошин