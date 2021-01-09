Наша рецензия

Не проходит и года, когда бы Вуди Аллен не выпустил нового фильма (за исключением аномального 2018-го). Режиссер, которого знают как, возможно, самого беззаветно влюбленного в Нью-Йорк, на этот раз выходит из роли знающего каждый закуток на Манхэттене нью-йоркера и становится туристом в солнечном Сан-Себастьяне. Кажется, романтическим настроениям интеллектуала Аллена тут самое место – вокруг только пляжи, кафе и барочные церквушки, однако оказывается, что он и его интеллигентские замашки…