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В чужой шкуре В чужой шкуре
Киноафиша Фильмы В чужой шкуре Отзывы о фильме «В чужой шкуре»
Possessor В чужой шкуре 2020 / Великобритания / Канада
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «В чужой шкуре»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тася Вас (Андреа Райзборо) работает наемным убийцей по особой технологии: она внедряется в сознание ничего не подозревающего человека, имеющего доступ к настоящей жертве. По возвращении в свое тело Тася ощущает регулярные сбои в виде галлюцинаций, но не подает вида, да и контрольное тестирование после каждой миссии проходит без особых проблем. Куда большим испытанием для женщины становится оторванность от собственной семьи: изнуряющая работа расщепляет ее собственное «я», и…

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Эльвина Минниханова 5 ноября 2020, 21:01
Мой муж чуть от скуки не уснул, я смысла фильма вообще не поняла. Фильм не понравился 👎🏼
5 ноября 2020, 21:01 Ответить
cool.igor-1969 6 ноября 2020, 17:27
Оценка
Трейлер ничего о фильме не рассказывает! Желания смотреть не вызывает!
6 ноября 2020, 17:27 Ответить
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