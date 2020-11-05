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Тася Вас (Андреа Райзборо) работает наемным убийцей по особой технологии: она внедряется в сознание ничего не подозревающего человека, имеющего доступ к настоящей жертве. По возвращении в свое тело Тася ощущает регулярные сбои в виде галлюцинаций, но не подает вида, да и контрольное тестирование после каждой миссии проходит без особых проблем. Куда большим испытанием для женщины становится оторванность от собственной семьи: изнуряющая работа расщепляет ее собственное «я», и…