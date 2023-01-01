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В чужой шкуре В чужой шкуре
Киноафиша Фильмы В чужой шкуре В чужой шкуре, 2020: актеры и роли
Possessor В чужой шкуре 2020 / Великобритания / Канада
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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В чужой шкуре, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брэндон Кроненберг Брэндон Кроненберг Brandon Cronenberg
В ролях
Андреа Райзборо Андреа Райзборо Andrea Riseborough Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Шон Бин Шон Бин Sean Bean Таппенс Мидлтон Таппенс Мидлтон Tuppence Middleton Кристофер Эбботт Кристофер Эбботт Christopher Abbott Каньехтио Хорн Каньехтио Хорн Kaniehtiio Horn Россиф Сазерленд Россиф Сазерленд Rossif Sutherland
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