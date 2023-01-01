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Повелитель драконов
Кадры из мультфильма «Повелитель драконов»
Dragon Rider
Повелитель драконов
2020 / Германия
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7.3
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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