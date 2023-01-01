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Повелитель драконов Повелитель драконов
Киноафиша Фильмы Повелитель драконов Повелитель драконов, 2020: актеры и роли
Dragon Rider Повелитель драконов 2020 / Германия
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Повелитель драконов, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Томер Ешед Томер Ешед Tomer Eshed
В ролях
Фелисити Джонс Фелисити Джонс Felicity Jones Томас Сангстер Томас Сангстер Thomas Sangster Фредди Хаймор Фредди Хаймор Freddie Highmore Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Нонсо Анози Нонсо Анози Nonso Anozie Мира Сайал Мира Сайал Meera Syal
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