«Повелитель драконов»: Рецензия Киноафиши

Две недели назад я записывала интервью с 10-летней актрисой. Когда я отправила ей ссылку на готовый материал, она восхитилась картинкой, которая стоит у меня в Вотсапп. Спросила: «А кто это?» На картинке — скриншот из фильма «Сердце дракона» 1996 года, скептический Драко, за которым угадывается мимика сэра Шона Коннери. Я не сдержалась и спросила у ребёнка: «А ты не видела этого фильма?», на что, логично, получила отрицательный ответ. Так я поняла, как быстро киносказки, которые одному поколению казались легендарными, теряют свой статус для поколения нового. Юное и довольно образованное дарование искренне любит сказки про драконов. Но её легенды — это трилогия «Как приручить дракона» и, возможно, грозный Смауг. Для зрителей постарше драконы равны «Игре престолов» и знаменуют ужас и секс. А как рассказать про драконов детям лет пяти? Чтобы влюбить в этих мифических созданий, показать их силу, в том числе и боевую, но не отпугнуть, а заинтересовать смотреть драконьи сказки дальше? Ответ на этот вопрос пришёл на российские экраны из Германии.

Повелитель драконов

«Повелитель драконов» — история, основанная на книжном хите Корнелии Функе. Она вписывает последних драконов, созданий уже захиревших, не верящих в собственное славное прошлое, в мир сегодняшний в прямом смысле. Сталкивает с современными людьми и технологиями. Чтобы в итоге отправиться с ними в путешествие к волшебному Краю Небес — драконьему Эдему, который в очередной раз в мировой драконьей истории должен спасти редких и неуместных существ от вымирания.

Воздушное роад-муви, согласно канону качественной детской сказки, разбирает самые популярные проблемы общества, как вечные, так и актуальные. От безжалостной индустриализации, которой противостоит экологический активизм и идея спасения вымирающих видов, до частных вопросов, как сформировать уверенность в себе, когда в тебя не верит даже твоё отражение в зеркале. Но незаметно для зрителей картина выполняет ещё и сверхзадачу — возвращает, да-да, именно возвращает современным чрезмерно реалистичным детям веру в чудеса. История начинается и рассказывается от лица дракона, дракончика даже, по имени Огнедыш. Его лучшая подруга — тоже мифическое существо, некий кобольд, который для простоты ассоциаций всё равно назвали Рыжиком, потому что как ещё назвать того, кто похож на лису? А на протяжении всей картины сказочные существа будут показаны как нечто нормальное, хоть и редкое, если не уникальное. Весь этот мультфильм заявляет, что сказка постоянно находится рядом с нами. Просто либо она прячется, потому что боится наших технологий и деструктивных настроений, либо мы сами её не замечаем, потому что предпочитаем смотреть в экраны телефонов, а не по сторонам.

Повелитель драконов

Столкновение с человеком же обставлено и вовсе как оммаж другой известной киносказке. И это не «Как приручить дракона», хотя ссылка на это произведение тоже имеется. Это «Аладдин» с его теорией человека — неогранённого алмаза, чья главная ценность в его большой душе и в умении легко принимать всё инакое. Подросток по имени Бэн оказывается редкостным антиксенофобом и одновременно персонажем с глубокой, но бесхитростной драмой. Детям будет довольно легко принять и его колючий характер, и его умение моментально адаптироваться под любые предлагаемые, даже самые фантастические обстоятельства. Ведь он пылит, если что-то идёт не по его, но по сути рад любому приключению. Даже такому опасному, в которое его втягивает дракон. Ведь, по сути, эти ребята — ровесники. Если не по годам, то по ментальному развитию точно: вот вам и ещё один привет «Как приручить дракона». Но важное замечание: все сходства этой сказки с другими уже имеющимися в мировом кино не кажутся украденными. Это скорее проверенные работающие приёмы, в использовании которых сложно упрекнуть, когда речь идёт о попытках достучаться до непресыщенной детской аудитории, а не занудных взрослых, которым в каждом фильме подавай новаторство.

Повелитель драконов

Но главное и первичное, что вступает в правильное взаимодействие с детьми, это анимация. Впечатляющая на общем плане: все эти леса и поля, Гималаи, Индия, неведомые дали и, разумеется, драконий рай выглядят ровно так, чтобы не скатиться в натурализм, как это произошло, например, с «Хорошим динозавром», но заставить верить в существование этих мест. И нарочито милая, где-то даже наивная на крупных планах. Все персонажи, даже страшный зубастый Златошип, при ближайшем рассмотрении оказываются милыми мультяшками. С живой проработанной мимикой, качественной детализацией, но всё же далёкие от того же Смауга, в существование которого верилось едва ли не больше, чем в самого Бильбо Бэггинса.

Удивительно, но факт: режиссёру Томеру Ешеду вместе с командой мастеровитых немецких продюсеров удалось создать совершенно новый по звучанию кинопродукт о драконах, который пусть и не может соперничать по драматической силе и качеству отрисовки с общепризнанными анимационными шедеврами, но предлагает зрителям сразу несколько необычных идей: рассказ с позиции драконов, взаимодействие сказочных героев с реальным миром, но без этих модных постмодернистских шуточек (хотя пара юморесок, кажется, рассчитана не на детей, а на их родителей). Сложно сейчас предрекать будущее «Повелителя драконов», но то, что у него есть все шансы понравиться аудитории сегодняшней, это точно.

Вероника Скурихина