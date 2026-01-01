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Постер фильма Мольба
7.6
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7.6

Мольба

, 1967
Vedreba
СССР / драма / 18+
Постер фильма Мольба
7.6

Причины посмотреть

О фильме

- по мотивам поэм Важа Пшавела.

Гибель героев, рыцарей истины и добра, приводит Поэта к мысли о непобедимости зла. Устав от борьбы и лишений, Поэт складывает оружие. И тогда к нему приходят все его любимые герои.

Они гасят свечи в чаше с пивом — ритуальный хевсурский жест, означающий отречение. И только увидев, какие несчастья и беды несет за собой отказ от борьбы со злом, Поэт вновь берет в руки оружие.

В ролях

Спартак Багашвили
Gvtisia
Русудан Кикнадзе
Woman
Отар Мегвинетухуцеси
Jokola
Рамаз Чхиквадзе
Matsili
Зураб Капианидзе
Zviadauri
Nana Kavtaradze
Agaza
Ираклий Учанейшвили
Musa
Тенгиз Арчвадзе
Aluda
Geidar Palavandishvili
Mutsali
Режиссер Тенгиз Абуладзе
Сценарист Тенгиз Абуладзе, Rezo Kveselava, Анзор Салуквадзе, Важа-Пшавела
Композитор Габуния, Нодар Калистратович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 24 декабря 1967
Дата выхода
7 ноября 2024 Литва N13
5 сентября 1968 СССР
Производство Georgian-Film
Другие названия
Vedreba, Мольба, A Prece, Błaganie, Bönen, Das Gebet, Het gebed, Ikesia, Kérelem, Könyörgés, La supplica, Molba, Prosba, Rukous, The Entreaty, The Plea, 祈り, El ruego, Blaganie

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

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