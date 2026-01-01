Гибель героев, рыцарей истины и добра, приводит Поэта к мысли о непобедимости зла. Устав от борьбы и лишений, Поэт складывает оружие. И тогда к нему приходят все его любимые герои.

Они гасят свечи в чаше с пивом — ритуальный хевсурский жест, означающий отречение. И только увидев, какие несчастья и беды несет за собой отказ от борьбы со злом, Поэт вновь берет в руки оружие.