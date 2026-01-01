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Нана Джорджадзе
Nana Jorjadze
Киноафиша
Персоны
Нана Джорджадзе
Нана Джорджадзе
Nana Jorjadze
Дата рождения
24 августа 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Место рождения
Тбилиси, Грузия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Нана Джорджадзе
Родилась 24 августа 1948 года. Тбилиси, Грузия.
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