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Нана Джорджадзе
Нана Джорджадзе
О персоне
Фильмография
Нана Джорджадзе
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Дата рождения
24 августа 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Биография Нана Джорджадзе
Родилась 24 августа 1948 года. Тбилиси, Грузия.
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Фильмография Нана Джорджадзе
Кроличья лапа
мелодрама, драма
2020, Россия / Бельгия / Финляндия
0.0
Метео-идиот
мелодрама
2008, Германия / Россия / Финляндия / Нидерланды / Италия
6.0
Метеоидиот
драма
2008, Россия / Германия / Италия / Нидерланды / Финляндия
6.0
1001 рецепт влюбленного кулинара
мелодрама, комедия
1996, Франция / Грузия / Бельгия
5.0
Робинзонада, или мой английский дедушка
комедия
1987, СССР
7.0
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