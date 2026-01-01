Оповещения от Киноафиши
Мария Кончита Алонсо
Maria Conchita Alonso
Мария Кончита Алонсо
Maria Conchita Alonso
Дата рождения
29 июня 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сьенфуэгос, Куба
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.1
Бегущий человек
(1987)
6.9
Дом духов
(1993)
6.8
Хищник 2
(1990)
Фильмография Мария Кончита Алонсо
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2024
2019
2017
2012
2011
2009
2008
2006
2002
1993
1990
1988
1987
1984
Все
16
Фильмы
15
Сериалы
1
Актриса
16
4
Прикончи их всех 2
Kill Em All 2
боевик
2024, Италия / США
Смотреть трейлер
4.4
Земля I
приключения, фантастика, детектив
2019, США
4.3
Прикончи их всех
Kill 'Em All
боевик, криминал, мистика
2017, США
5.1
Повелители Салема
The Lords of Salem
ужасы
2012, США
Смотреть трейлер
3.4
Нет мужчин – нет проблем
Without Men
комедия
2011, США
Смотреть трейлер
6.7
Бабник
Spread
комедия
2009, США
Смотреть трейлер
3.8
Восход темной луны
Dark Moon Rising
криминал, ужасы, мелодрама
2009, США
6.4
Искусство путешествовать
The Art of Travel
приключения
2008, США
5.7
Реальные девчонки
Marerial girls
комедия, мелодрама
2006, США
4.4
Сердце Америки
Heart of America
драма
2002, Германия / Канада
6.9
Дом духов
The House of the Spirits
драма, мелодрама
1993, Португалия / Германия / Дания / США / Франция
6.8
Хищник 2
Predator 2
ужасы, фантастика, боевик, триллер
1990, США
6.7
Цвета
Colors
драма, криминал
1988, США
7.1
Бегущий человек
The Running Man
боевик, триллер, фантастика
1987, США
Смотреть трейлер
6.5
Москва на Гудзоне
Moscow on the Hudson
комедия, драма, мелодрама
1984, США
5.8
Город страха
Fear City
криминал, драма, детектив
1984, США
