Мария Кончита Алонсо
Мария Кончита Алонсо Maria Conchita Alonso
Киноафиша Персоны Мария Кончита Алонсо

Мария Кончита Алонсо

Maria Conchita Alonso

Дата рождения
29 июня 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Сьенфуэгос, Куба
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Бегущий человек 7.1
Бегущий человек (1987)
Дом духов 6.9
Дом духов (1993)
Хищник 2 6.8
Хищник 2 (1990)

Фильмография Мария Кончита Алонсо

Жанр
Год
Прикончи их всех 2 4
Прикончи их всех 2 Kill Em All 2
боевик 2024, Италия / США
Смотреть трейлер
Земля I 4.4
Земля I
приключения, фантастика, детектив 2019, США
Прикончи их всех 4.3
Прикончи их всех Kill 'Em All
боевик, криминал, мистика 2017, США
Повелители Салема 5.1
Повелители Салема The Lords of Salem
ужасы 2012, США
Смотреть трейлер
Нет мужчин – нет проблем 3.4
Нет мужчин – нет проблем Without Men
комедия 2011, США
Смотреть трейлер
Бабник 6.7
Бабник Spread
комедия 2009, США
Смотреть трейлер
Восход темной луны 3.8
Восход темной луны Dark Moon Rising
криминал, ужасы, мелодрама 2009, США
Искусство путешествовать 6.4
Искусство путешествовать The Art of Travel
приключения 2008, США
Реальные девчонки 5.7
Реальные девчонки Marerial girls
комедия, мелодрама 2006, США
Сердце Америки 4.4
Сердце Америки Heart of America
драма 2002, Германия / Канада
Дом духов 6.9
Дом духов The House of the Spirits
драма, мелодрама 1993, Португалия / Германия / Дания / США / Франция
Хищник 2 6.8
Хищник 2 Predator 2
ужасы, фантастика, боевик, триллер 1990, США
Цвета 6.7
Цвета Colors
драма, криминал 1988, США
Бегущий человек 7.1
Бегущий человек The Running Man
боевик, триллер, фантастика 1987, США
Смотреть трейлер
Москва на Гудзоне 6.5
Москва на Гудзоне Moscow on the Hudson
комедия, драма, мелодрама 1984, США
Город страха 5.8
Город страха Fear City
криминал, драма, детектив 1984, США
