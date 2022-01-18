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Адам Болдуин
Адам Болдуин
Adam Baldwin
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Адам Болдуин
Adam Baldwin
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Дата рождения
27 февраля 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Уиннетка, Иллинойс, США
Рост
193 см
Биография Адама Болдуина
Родился 27 февраля 1962 года. Уиннетка, Иллинойс, США.
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Фильмография Адама Болдуина
Американский неудачник
драма
2021, США
7.0
Малыш Кид
драма, вестерн, биография
2019, США
6.0
Супермен: Судный день
боевик, приключения, анимация
2007, США
7.0
Миссия "Серенити"
приключения, фантастика, боевик
2005, США
7.0
Патриот
драма, военный, боевик
2000, Германия / США
8.0
Лоскутное одеяло
мелодрама, комедия, драма
1995, США
7.0
Планер
драма
1992, США
7.0
Ближайший родственник
триллер, боевик
1989, США
7.0
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Закари Ливай утверждает, что полнометражный фильм «Чак» близок к реализации
Он обещает довести дело до конца.
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18 января 2022 15:14
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