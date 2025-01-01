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Лев и 9 гиен
Лев и 9 гиен
Lev i 9 gien
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
По мотивам африканской народной сказки в пересказе В. Важдаева.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1988
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Lev i 9 gien, The Lion and Nine Hyenas, Лев и 9 гиен
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Николай Граббе
Нина Гуляева
Леонид Марков
Ия Саввина
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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