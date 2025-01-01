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Постер мультфильма Лев и 9 гиен
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Киноафиша Фильмы Лев и 9 гиен

Лев и 9 гиен

Lev i 9 gien 18+
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О фильме

По мотивам африканской народной сказки в пересказе В. Важдаева.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1988
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Lev i 9 gien, The Lion and Nine Hyenas, Лев и 9 гиен
Режиссер
Галина Баринова
В ролях
Николай Граббе
Нина Гуляева
Леонид Марков
Леонид Марков
Ия Саввина
Ия Саввина
Мария Виноградова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
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7 IMDb
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