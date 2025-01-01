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Мышь и верблюд
Мышь и верблюд
Mysh i verblyud
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анимация
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О фильме
Мультфильм поставлен по мотивам монгольской сказки.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1987
Другие названия
Mysh i verblyud, The Mouse and the Camel, Мышь и верблюд, Mysz i wielbłąd
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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