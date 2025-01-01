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Киноафиша Фильмы Мышь и верблюд

Мышь и верблюд

Mysh i verblyud 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мультфильм поставлен по мотивам монгольской сказки.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1987
Другие названия
Mysh i verblyud, The Mouse and the Camel, Мышь и верблюд, Mysz i wielbłąd
Режиссер
Владимир Пекарь
В ролях
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Мышь и верблюд

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