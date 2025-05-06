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Poster of Lev i 9 gien
6.8
Kinoafisha Films Lev i 9 gien
6.8

Lev i 9 gien

, 1988
Lev i 9 gien
USSR / Animation / 18+
Poster of Lev i 9 gien
6.8

Cast

Nikolay Grabbe
Grandfather-hyena
Nina Gulyaeva
Aunt-hyena
Leonid Markov
Leonid Markov
The Lion
Iya Savvina
Iya Savvina
Hyena just Hyena
Maria Vinogradova
Grandmother-hyena
Larisa Udovichenko
Larisa Udovichenko
Daughter-hyena
Irina Kartasheva
Mother-hyena
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
Father-hyena
Vyacheslav Nevinny
Vyacheslav Nevinny
Uncle-hyena
Aleksandr Solovyov
Aleksandr Solovyov
Son-hyena
Director Galina Barinova
Writer Aleksey Studzinskiy, Viktor Vazhdayev
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1988
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Lev i 9 gien, The Lion and Nine Hyenas, Лев и 9 гиен, Lõvi ja hüään

Cartoon rating

6.8
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 6 May 2025
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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